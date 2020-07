Unfälle : Unfallflucht in Neubrandenburg: Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch ein 39-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Mann sei in Neubrandenburg von hinten von einem Auto angefahren worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei verletzte er sich schwer am rechten Unterschenkel. Der Unfallwagen verließ den Unfallort, ohne sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern. Der Radfahrer wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht.

von dpa

30. Juli 2020, 05:08 Uhr