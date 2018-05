Unfälle : Unfall zwischen Radfahrern: Frau schwer verletzt

von dpa

10. Mai 2018, 14:14 Uhr

Eine Frau ist bei einem Radunfall in Nienhagen im Landkreis Rostock schwer verletzt worden. Ein Fahrradfahrer hatte am Donnerstag ihre Vorfahrt missachtet und stieß mit der ihm entgegenkommenden 36-Jährige zusammen, wie die Polizei mitteilte. Trotz Fahrradhelms habe die Frau schwerste Kopfverletzungen erlitten und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Mann verletzte sich leicht.