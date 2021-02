Unfälle : Unfall-Verletzten zurückgelassen: Flüchtiges Trio ermittelt

Eine Spritztour von jungen Erwachsenen endet bei Demmin mit einem Totalschaden. Drei Insassen fliehen und lassen einen 16-Jährigen mit Beinbruch liegen. Die Polizei hat die Verantwortlichen ermittelt.

Schönfeld | Eine Spritztour von vier jungen Leuten ist am Wochenende bei Demmin mit einem Totalschaden und einem verletzten 16-Jährigen zu Ende gegangen, der am Unfallort zurückgelassen wurde. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, fanden die Beamten das zers...

