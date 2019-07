Unfälle : Unfall mit Radfahrern aus Berlin: Polizei ermittelt

Nach dem Unfall einer Familie aus Berlin beim Radfahren auf der Insel Rügen ermittelt die Polizei gegen den Autofahrer und mutmaßlichen Unfallverursacher. Es bestehe der Verdacht der Unfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Der 77 Jahre alte Autofahrer war am Freitag beim Überholen zwischen Kasnevitz und Garz (Vorpommern-Rügen) mit mindestens einem der vier Radler kollidiert. Danach stürzten alle vier Radfahrer in den Straßengraben, der Autofahrer sei weitergefahren.

von dpa

29. Juli 2019, 08:17 Uhr

Der 52 Jahre alte Vater wurde lebensgefährlich verletzt, sein Zustand soll weiter kritisch sein, hieß es bei der Polizei. Die 47 Jahre alte Mutter und die beiden 13 und 15 Jahre alten Söhne wurden leicht verletzt. Der Autofahrer von der Insel Rügen habe später seinen Angehörigen davon erzählt, die sofort die Polizei eingeschaltet hätten.