Unfälle : Unfall: Einjähriges Kind und drei Erwachsene schwer verletzt

von dpa

01. Juli 2018, 20:35 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Görmin im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind vier Menschen schwer verletzt worden - darunter ein einjähriges Kind. Ein 44-Jähriger war am Sonntag mit seinem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei krachte er gegen das Auto einer Familie, das seitlich gegen einen Baum und dann wieder auf die Straße schleuderte. Der 29-jährige Fahrer, seine 28-jährige Partnerin und das kleine Kind erlitten schwere Verletzungen. Auch der 44-Jährige wurde schwer verletzt. Allerdings war keiner der Vier in Lebensgefahr.