Unfälle : Unfall auf Rügen: Rasender Roland kracht in Auto

von dpa

18. August 2018, 09:59 Uhr

Eine Kleinbahn ist auf der Ostseeinsel Rügen an einem Bahnübergang mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei weiter mitteilte, krachte der Rasende Roland am Freitagnachmittag auf dem Weg von Putbus nach Binz bei langsamer Fahrt in den Wagen eines 57-jährigen Mannes. Das Auto des Mannes wurde stark beschädigt, die Touristenattraktion blieb fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ungefähr 36 000 Euro. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.