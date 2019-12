Unfälle : Unfall auf Kreuzung: Zwei Leichtverletzte, hoher Sachschaden

von dpa

18. Dezember 2019, 05:32 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Rostock ist ein Sachschaden von geschätzt 45 000 Euro entstanden. Ein 27 Jahre alter Mann war am Dienstagabend auf der Bundesstraße 103 mit seinem Auto gegen das Fahrzeug eines 75-Jährigen geprallt, das gerade nach links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht an den Händen und wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.