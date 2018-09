Verkehr : Unfall auf Gelände von Jugendförderverein: vier Verletzte

von dpa

16. September 2018, 10:40 Uhr

In Parchim sind bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände des Jugendfördervereins Parchim/Lübz insgesamt vier Menschen verletzt worden. Der 37 Jahre alte Fahrer eines Transporters habe am Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei daraufhin gegen einen Zaunpfosten geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vier Mitfahrer, darunter drei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren, wurden bei dem Aufprall verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war noch unklar.