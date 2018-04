Unfälle : Unfälle mit hohem Sachschaden auf der A24

Auf der Autobahn 24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist es innerhalb von 24 Stunden zu drei schweren Verkehrsunfällen mit hohem Sachschaden und Verkehrsbehinderungen gekommen.

17. April 2018, 11:33 Uhr

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am frühen Dienstagmorgen ist ein Lastwagen aus noch ungeklärter Ursache zwischen Parchim und Neustadt-Glewe auf ein Auto aufgefahren. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Sachschaden wurde auf rund 20 000 Euro geschätzt. Zur Bergung beider Fahrzeuge musste die Autobahn in Richtung Hamburg zeitweilig gesperrt werden.

Montagabend waren an der Anschlussstelle Wöbbelin zwei Autos zusammengestoßen, der Schaden betrug mehr als 35 000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Autofahrerin beim Auffahren auf die Autobahn direkt auf die linke Fahrspur gewechselt. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer eines nachfolgenden Wagens nicht mehr anhalten und fuhr auf. Dabei drehte sich das Auto der Frau mehrfach um die eigene Achse und prallte gegen die Mittelschutzplanke.

Ebenfalls am Montag kam ein Lastwagen mit Anhänger nahe Neustadt- Glewe von der Autobahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der Anhänger kippte um und wurde schwer beschädigt. Der 25-jährige Fahrer sagte laut Polizei, er sei er am Lenkrad eingeschlafen. Der Sachschaden betrug 17 000 Euro.