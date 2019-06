Freizeit : Unerwarteter Besucheransturm auf Angelmesse mit Promis

Die Organisatoren der Royal Fishing Show in Stralsund waren überwältigt. Auf der Hafeninsel drängelten sich doppelt so viele Besucher wie erwartet.

von dpa

23. Juni 2019

Eine Messe rund ums Thema Angeln mit prominenten Gästen wie Fritz Wepper und Bernd Herzsprung hat in Stralsund einen unerwarteten Besucheransturm erlebt. Die Organisatoren schätzten die Zahl der Gäste am Wochenende bei angenehmstem Sommerwetter auf mehr als 20 000, sagte der Vize-Vorsitzende des Vereins Royal Fishing Kinderhilfe, Siegfried Götze, am Sonntag. «Das hatten wir noch nie.» 10 000 Besucher waren erwartet worden.

Das Event, die Fishing Masters Show on Tour, verband eine Messe von Angelgeräteherstellern und -händlern, Reiseveranstaltern und Angelexperten mit Bootstouren auf dem Strelasund, Wettbewerben und der Begegnung mit Prominenten aus Sport und Showbusiness. Einige der weltbesten Angler schwangen auf der Stralsunder Hafeninsel die Rute. Zu den prominenten Gästen der nach eigenen Angaben bundesweit größten Angelshow des Jahres gehörten die Schauspieler Fritz Wepper, Anja Schüte und Bernd Herzsprung.

Der 77-jährige Wepper, der in diesem Jahr mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, ist Botschafter und Gründungsmitglied des Vereins Royal Fishing Kinderhilfe. Diese feierte am Freitag im Stralsunder Ozeaneum ihr 20-jähriges Bestehen. Der TV-Star sagte, er sei Angler aus «archaischer Überzeugung»: «Wir essen die Fische, die wir angeln.» Der Kinderhilfe-Verein finanziere Kindern und Jugendlichen aus Heimen die Lehrgänge zur Fischereischeinprüfung, Angelausrüstungen und Freizeitcamps.

Ein Großteil der Erlöse der Fishing Master Show kommt der Hilfsorganisation zugute. Die Prominenten verkauften Lose und sammelten Spenden. Außerdem gab es eine Versteigerung von Bootstouren, Angelzubehör und Kunst. Bislang hat die Kinderhilfe dem Verein zufolge rund 6000 Mädchen und Jungen unterstützt.

Der Landesanglerverband präsentierte auf einer eigenen Bühne seine Angelangebote und Angelreviere in der Gewässerlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns. Der Verband erhielt für die Beteiligung an der Show nach Angaben des Agrarministeriums 35 700 Euro Fördermittel aus der Fischereiabgabe des Landes.