Kriminalität : Unbekannter lässt sich Geld wechseln: Tageseinnahmen weg

Unbekannte haben in einem Hotel in Waren an der Müritz bei laufendem Betrieb die Tageseinnahmen gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fahndet die Polizei nach zwei jugendlich aussehenden und dunkel gekleideten Männern. Einer der Männer habe sich am Montag zunächst an der Rezeption einen 20-Euro-Geldschein wechseln lassen. Das kam der Angestellten verdächtig vor. Sie beobachtete den Mann, der sich draußen auf einer Bank niederließ, ging in das Restaurant und fotografierte ihn auch.

von dpa

09. Oktober 2018, 11:34 Uhr

In der Zwischenzeit habe sich der zweite Täter, der vermutlich schon im Hotel war, an der Kasse zu schaffen gemacht und mehrere Tausend Euro gestohlen. Einer der Männer soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Polizei warnt Hotel- und Restaurantbetreiber in dem Zusammenhang, ihre Rezeptionsbereiche besser gegen solche Ablenkungsmaschen zu sichern.