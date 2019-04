Kriminalität : Unbekannte werfen erneut Brandsatz auf Greifswalder Wohnhaus

Unbekannte haben in Greifswald erneut einen Brandsatz auf ein Haus geworfen. Ein Bewohner habe am frühen Morgen des Ostermontags drei laute Knallgeräusche gehört und ein Feuer an einem Plastiksandkasten direkt an der Hauswand festgestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein weiterer Brandsatz wurde gegen ein Fenster geworfen, wobei die erste Scheibe der Doppelverglasung zerbrach.

von dpa

23. April 2019, 14:35 Uhr

Der Bewohner konnte alle Brände selbst löschen und alarmierte dann die Polizei. Bereits am 2. April hatten Unbekannten den Polizeiangaben zufolge einen Molotowcocktail auf das Dach des Doppelhauses geworfen, der aber keinen ernsten Schaden anrichtete. Der Betroffene wohne in der einen Haushälfte, seine Eltern in der anderen, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es nicht. Die Ermittler suchen nun Zeugen.