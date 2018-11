Kriminalität : Unbekannte verunstalten Stolpersteine mit Aufklebern

Unbekannte haben in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Stolpersteine mit Aufklebern verunstaltet. Darauf standen laut Polizei Namen von deutschen Staatsbürgern, welche angeblich von Zuwanderern angegriffen worden waren. Welche Namen das waren, konnte ein Polizeisprecher am Samstag zunächst nicht sagen. Der Staatsschutz ermittele. Die vier betroffenen Steine seien von den Aufklebern gereinigt worden, teilte die Polizei mit.

von dpa

24. November 2018, 21:11 Uhr

Stolpersteine sind quadratische Messingtafeln, die bundesweit in Bürgersteigen verlegt werden. Sie erinnern an jüdische Bewohner, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Sie sind Teil eines Erinnerungsprojekts des Künstlers Gunter Demnig. Nach dessen Angaben wurden sie bislang in mehr als 1200 Kommunen Deutschlands und anderen Ländern Europas eingelassen.