Kriminalität : Unbekannte stehlen 18 Kompletträder-Sätze in Pasewalk

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Autohauses in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) 18 Sätze Kompletträder von abgestellten Neuwagen geklaut. Nach ersten Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen das frei zugängliche Gelände des Autohauses in der Torgelower Straße und machten sich an den im Außenbereich stehenden Autos zu schaffen, wie die Polizei mitteilte. An 18 Neuwagen schraubten sie die kompletten Radsätze mit Alufelgen ab. Die Täter bockten die Autos dafür auf Steinen auf.

von dpa

19. September 2020, 12:12 Uhr