Kriminalität : Unbekannte schänden mehrere Kriegsopfer-Denkmäler

Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern im Vorfeld des Volkstrauertags an diesem Sonntag mehrere Gedenksteine für Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs geschändet. Wie Polizeisprecher am Sonntag erklärten, wurden in Rostock-Dierkow sowie in Satow und in Strenz bei Rostock Inschriften der Denkmäler mit Zementputz zugeschmiert.

von dpa

18. November 2018, 09:09 Uhr

In allen drei Fällen hätten die Täter Bekennerschreiben zurück gelassen. Darin erklärten sie, dass die Denkmäler nicht der Propaganda rechter Gruppen dienen dürften. Die Gedenksteine seien inzwischen gesäubert worden, erklärte die Polizei.

Zudem wurde in Boldshof bei Strasburg (Kreis Vorpommern-Greifswald) ein Gedenkstein, der an 1945 im Zweiten Weltkrieg gefallene deutsche Soldaten erinnert, mit roter Farbe übergossen.

Wann die Taten passierten, war zunächst unklar. Der Staatsschutz werde in die Ermittlungen einbezogen.