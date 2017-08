Kriminalität : Unbekannte Männer überfallen junges Paar in Schwerin

Ein junges Paar ist am Samstagabend in Schwerin von einer Gruppe unbekannter Männer angegriffen und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich die vier Tatverdächtigen zunächst auf eine Bank in der Nähe der beiden Siebzehnjährigen gesetzt haben. Als der Jugendliche sein Handy herausholte, kam die Gruppe zu ihnen herüber. Einer der Männer soll ihm das Telefon entrissen haben, ein anderer stieß seine Freundin zu Boden und versuchte, die junge Frau zu küssen. Sie wehrte sich gegen den Angriff, woraufhin sie den Angaben zufolge von dem Täter geohrfeigt wurde. Die vier Männer ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 15:20 Uhr