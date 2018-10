Kriminalität : Unbekannte brechen in Bergener Pfarramt ein

von dpa

21. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Ins evangelische Pfarramt in Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei ist dabei ein Schaden von rund 400 Euro entstanden. In der Nacht zum Sonntag seien unbekannte Täter gewaltsam in das Kirchenbüro eingedrungen und hätten zwei Stahlblechschränke aufgebrochen, teilte die Polizei Neubrandenburg mit. Dem ersten Überblick nach sei nichts entwendet worden. Die Polizei hofft auf Zeugen.