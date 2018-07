Extremismus : Unbekannte benennen Rostocker Straßen nach NSU-Opfern um

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Rostock Straßen nach Mordopfern der Rechtsterroristen des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) umbenannt. Wie die Polizei bestätigte, wurden die Schilder von mehr als zehn Straßen und Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet mit Schildern überklebt, auf denen die Namen des Rostocker Mordopfers Mehmet Turgut und weiterer Todesopfer des NSU zu lesen waren. Die Opfer dürften nicht in Vergessenheit geraten, hieß es in einer im Internet veröffentlichten Erklärung «verschiedener Gruppen aus Rostock» zu der Aktion. Weiter hieß es darin: «Gerade in Rostock sollten wir kollektiv für eine Anerkennung und ein gemeinsames Gedenken der Opfer rassistischer und rechtsterroristischer Anschläge eintreten [...].»

von dpa

11. Juli 2018, 11:39 Uhr

Der NSU hatte am 25. Februar 2004 in Rostock Mehmet Turgut erschossen. Am Mittwoch war die letzte Überlebende des NSU-Trios, Beate Zschäpe, in München wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Vier weitere NSU-Unterstützer wurden zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb und zehn Jahren verurteilt.