Kriminalität : Unbekannte attackieren Polizeigebäude in Greifswald

Ein Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen beim G20-Gipfel in Hamburg werde gemeinsam mit dem Staatsschutz untersucht, hieß es.

In Rostock hatten Unbekannte am Wochenende eine Vielzahl an Scheiben von internationalen Handels- und Modeketten zerstört. Dort wurde ein Zusammenhang mit den G20-Krawallen ermittelt.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass ein aus Greifswald stammender Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Hamburg in U-Haft sitzt. Er soll versucht haben, den Piloten einen Polizeihubschraubers zu blenden.

erstellt am 12.Jul.2017 | 08:24 Uhr