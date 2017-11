Klima : UN-Klimakonferenz: Greifswalder Moorexperten ausgezeichnet

Greifswalder Moorexperten sind auf der UN-Klimakonferenz ausgezeichnet worden. Sie hatten sich zusammen mit Kollegen aus den Niederlanden um die Moorsanierung in Russland verdient gemacht. Als eines von weltweit 19 Leuchtturmprojekten der UN-Klimarahmenkonvention wurden die Wissenschaftler für ihre Aktivitäten geehrt. Der Preis sollte ihnen am Dienstagabend offiziell auf der UN-Klimakonferenz in Bonn überreicht werden.