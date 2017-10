Agrar : Umweltschützer fordern Ende der Massentierhaltung

Mehrere Umwelt- und Tierschutzorganisationen haben von der neuen Bundesregierung ein Ende der Massentierhaltung gefordert. Sie übergaben am Freitag in Rostock eine Resolution an das Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg. Darüber hinaus verlangten sie ein Verbot der Gabe von humanmedizinischen Reserveantibiotika in der Tierhaltung, ein Verbot des Küken-Tötens aus kommerziellen Gründen und das Ende der Kastenstandhaltung für Sauen, wie die Geschäftsführerin der Umweltschutzorganisation BUND, Corinna Cwielag, sagte.