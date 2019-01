Wetter : Umweltministerium: Nach Sturmflut Gefahr an Stränden

von dpa

04. Januar 2019, 12:19 Uhr

Nach der Sturmflut vom Dienstag warnt das Umweltministerium vor dem Betreten von Stränden und Steilküsten. «Diese sind sehr instabil», sagte Minister Till Backhaus (SPD) am Freitag in Schwerin. An fast allen Dünen an der Landesküste Mecklenburg-Vorpommerns sei Sand abgetragen worden. Die Dünen hätten bis zu zehn Meter an Breite verloren. Vielerorts seien Dünenabschnitte abgebrochen und ins Meer gestürzt, so dass bis zu fünf Meter hohe Dünenkliffs entstanden. Dort könnte es zu weiteren Abbrüchen oder zu Abrutschungen kommen. Die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt sollen laut Backhaus unverzüglich mit Sicherung der Dünen beginnen. «Es wird aber mehrere Tage dauern, bis die Gefahrenstellen beseitigt sind», sagte der Minister. Die Folgen der Sturmflut seien mit denen von 2017 und 1995 vergleichbar.