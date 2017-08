Geschichte : Umstrittene Straßennamen aus DDR-Zeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Straßennamen aus DDR-Zeit gibt es trotz einer großen Umbenennungswelle Anfang der 1990er Jahre in Mecklenburg-Vorpommern immer noch. Wilhelm-Pieck-Straßen, die an den ersten Präsidenten der DDR erinnern, existieren zum Beispiel in Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), Malchow und Krakow am See. Eine Leninstraße hat sich in Parchim erhalten, ein Marx-Engels-Platz in Mestlin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Am häufigsten aber sind Ernst-Thälmann-Straßen. Von Altwarp bis Vellahn findet sich der KPD-Führer, der 1944 im KZ Buchenwald ermordet wurde und nach dem die Pionierorganisation der DDR benannt war, auf vielen Straßenschildern. Martin Klähn von der Vereinigung Politische Memoriale Mecklenburg-Vorpommern sagte, er sei nicht der Meinung, dass heute noch Straßen und Plätze nach Thälmann benannt sein sollten. Thälmann sei Stalinist gewesen.

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 09:29 Uhr