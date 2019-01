Bau : Umsatzplus in der Bauwirtschaft: Wohnungsbau schwächelt

von dpa

29. Januar 2019, 11:16 Uhr

Bund, Land und Kommunen haben der Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern im Vorjahr viel Arbeit beschert. Mit einem Umsatzvolumen von 512 Millionen Euro war der öffentliche Bau bis einschließlich November die stabilste Säule der Branche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stiegen die von der öffentlichen Hand in Auftrag gegebenen Bauleistungen um 19,5 Prozent. Das geht aus der jüngsten Statistik hervor, die der Bauverband des Landes am Dienstag in Schwerin veröffentlichte. Der lange Zeit boomende Wohnungsbau blieb indes mit 369 Millionen Euro um 11,9 Prozent hinter dem vergleichbaren Vorjahresergebnis zurück. Insgesamt legte die Baubranche im Nordosten in den ersten elf Monaten um 5,5 Prozent zu. Parallel wuchs auch die Zahl der Beschäftigten.