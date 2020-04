Handel : Umsatzausfall für Einzelhandel geht in die Millionen

Für den in der Corona-Krise über mehrere Wochen weitgehend geschlossenen Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Schätzungen des Handelsverbandes Nord drastische Umsatzausfälle entstanden. Der Umsatzausfall habe bei rund 21 Millionen Euro pro geschlossenem Tag gelegen, teilte der Verband am Montag auf Anfrage mit.

von dpa

20. April 2020, 14:15 Uhr

Die von der Landesregierung in der Vorwoche beschlossenen Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen erlauben im Nordosten seit Montag wieder nahezu allen Geschäften, Kunden unter strengen Auflagen einzulassen, auch den Ladenstraßen der Einkaufscenter. Die nutzbare Verkaufsfläche je Geschäft wurde auf maximal 800 Quadratmeter beschränkt.