Umwelt : Umgang mit invasiven Arten: Öffentliche Anhörung gestartet

Interessierte Bürger können sich noch bis zum 17. Oktober mit Vorschlägen zum Umgang mit invasiven Tier- und Pflanzenarten beteiligen. Die Entwürfe für das Management weiterer gebietsfremder invasiver Arten, so der offizielle Titel, können unter www.anhoerungsportal.de angesehen und kommentiert werden, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. Außerdem liegen sie im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie sowie in den Staatlichen Ämtern für Landwirtschaft und Umwelt aus.

von dpa

18. September 2018, 14:42 Uhr

Die Entwürfe beziehen sich auf eine Liste mit zwölf invasiven Arten, von denen acht auch im Nordosten verbreitet sind. Es handelt sich dabei laut Ministerium unter anderem um die Nilgans, den Marderhund und den Bisam sowie Riesenbärenklau oder das Drüsige Springkraut.

Invasive Arten können heimische Arten schädigen oder verdrängen. Bereits 2016 war eine erste Liste mit 37 Arten veröffentlicht worden, von denen sich sechs im Nordosten angesiedelt hatten. Dazu zählen etwa das Nutria oder der Waschbär. Auch bei dieser Liste konnten sich Interessierte mit Vorschlägen beteiligen.