Geschichte : Umfrage zeigt gemischte Bilanz 30 Jahre nach Mauerfall

30 Jahre nach dem Mauerfall ist die große Mehrheit in Mecklenburg-Vorpommern trotz aller Kritik an aktuellen Entscheidungen der Politik mit ihrer Lebenssituation zufrieden und trauert der DDR nicht nach. In einer am Freitag veröffentlichten Meinungsumfrage des Instituts Forsa im Auftrag von NDR und «Ostsee-Zeitung» gaben fast drei Viertel der Befragten im Alter von mindestens 45 Jahren an, dass sich ihre wirtschaftliche Situation verbessert habe. Elf Prozent schätzten ihre Lage als schlechter ein.

von dpa

08. November 2019, 12:52 Uhr

Im Rückblick auf die oft hohen Erwartungen an die Einheit konstatierten 63 Prozent der Befragten, dass sich ihre Hoffnungen nur zum Teil erfüllten, für 20 Prozent trafen sie voll und ganz ein und für 12 Prozent gar nicht. Der Rest machte dazu keine Angaben. 17 Prozent räumten ein, sich manchmal nach der DDR zurückzusehnen. Vor allem bei Anhängern der Linken und der AfD fiel die persönliche Bilanz kritischer aus.

Zu den größten Ärgernissen gehört weiterhin der zwischen Ost und West bestehende Lohnunterschied. 65 Prozent der der insgesamt 1002 Befragten gaben an, dass sie die Einkommenskluft sehr ärgere, weitere 24 Prozent immerhin «etwas». Nur 39 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass Ostdeutsche die gleichen Karriere-Möglichkeiten haben wie Westdeutsche. Besonders junge Menschen fühlen sich der Umfrage zufolge beim beruflichen Aufstieg benachteiligt.