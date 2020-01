Wahlen : Umfrage: SPD/CDU-Koalition in MV derzeit ohne Mehrheit

Die rot-schwarze Landesregierung hätte einer aktuellen Wähler-Umfrage der «Ostsee-Zeitung» (Freitag) zufolge bei Landtagswahlen derzeit keine Chance auf Fortsetzung ihrer Koalition. Wie die Zeitung berichtet, käme die SPD nur noch auf 19 Prozent, nach 30,6 Prozent bei der Wahl im Jahr 2016. Knapp stärkste Partei wäre laut der vom Meinungsforschungsinstitut Forsa erstellten Umfrage die CDU. Sie käme auf 20 Prozent und damit ein Prozentpunkt mehr als vor dreieinhalb Jahren. Damit verfügten beide Parteien zusammen nur noch über 39 Prozent der Stimmen und verfehlten die Mehrheit im Parlament.

von dpa

17. Januar 2020, 11:09 Uhr

Gleichauf mit der SPD liegt laut Umfrage die AfD, die demnach allerdings knapp 2 Punkte im Vergleich zu 2016 verliert. Die Linke könnte demnach mit 14 Prozent um knapp einen Prozentpunkt leicht zulegen. Größter Gewinner wären die Grünen, die nach dem 2016 mit 4,8 Prozent verpassten Landtagseinzug nun auf 13 Prozent kämen. Die FDP erreichte in der Umfrage 5 Prozent, zwei Punkte mehr als 2016, und könnte so - wie die Grünen - wieder in den Landtag einziehen.

Bei der Frage nach der Bundestagswahl ergab sich noch ein anderes Bild. Hier käme die SPD im Nordosten nur noch auf 8 Prozent, ein Verlust von rund 7 Prozentpunkten im Vergleich zum schon mäßigen Ergebnis der Bundestagswahl 2017. Auch hier wäre die CDU mit 27 Prozent stärkste Partei, müsste allerdings einen Verlust von mehr als 6 Prozentpunkten verkraften. Um 1,4 Prozentpunkte könnte die AfD zulegen und käme auf 20 Prozent. Die Linke erhielte 16 Prozent (- 1,8), die Grünen 14 Prozent (+ 9,7) und die FDP 6 Prozent (- 0,2).