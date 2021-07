Wahlen : Umfrage: 43 Prozent weiter für SPD-geführte Landesregierung

Gut 40 Prozent der Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern setzen laut einer Umfrage nach der Landtagswahl im September weiter auf eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung.

Schwerin | Nach der Erhebung von infratest dimap im Auftrag des NDR, der „Schweriner Volkszeitung“ und der „Ostsee-Zeitung“ wünschen sich 43 Prozent die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in der Staatskanzlei in Schwerin, wie die „Schweriner Volkszeitung“ am Mittwochabend in ihrer Online-Ausgabe berichtete. Eine SPD-geführte Regierung wünschen sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.