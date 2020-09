Geschichte : Umbruch Ost und Einheit: Zwei Foto-Ausstellungen in Berlin

Wie waren die ersten Jahre im wiedervereinten Deutschland? Welche Erfahrungen haben die Menschen gemacht, was beschäftigte sie? Diesen Fragen gehen zwei Foto-Ausstellungen nach, die an diesem Montag wenige Tage vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in der Hauptstadt eröffnet werden. Dazu wird in der Mall of Berlin (10.00 Uhr) am Leipziger Platz auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), erwartet, wie die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mitteile.

von dpa

27. September 2020, 09:06 Uhr