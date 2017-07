Gesellschaft : Überschuldung trifft zunehmend bessere Einkommensgruppen

Zunehmend überschulden sich in Mecklenburg- Vorpommern Arbeitnehmer und Angestellte. Die Zahl der überschuldeten Haushalte, die auf Hartz IV angewiesen sind, stellt zwar weiter den größten Teil der Klientel in der Schuldnerberatung, nimmt aber deutlich ab. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Jahresauswertung zur privaten Überschuldung 2016 durch die Liga der Wohlfahrtsverbände und die LAG Schuldnerberatung hervor. Demnach nehme Arbeitslosigkeit als Ursache für Überschuldung seit Jahren ab. Im Anstieg sind Ursachen wie Krankheit und Sucht sowie das Konsumverhalten, außerdem fehlende finanzielle Allgemeinbildung und unwirtschaftliche Haushaltsführung. Insgesamt seien im Vorjahr 19 200 Menschen beraten worden. Stark im Steigen waren die Mietschulden.