Prozesse : Über Fünf Jahre Haft für Missbrauch der Stieftochter

von dpa

12. März 2018, 15:13 Uhr

Wegen des sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter ist ein 43 Jahre alter Mann am Montag in Schwerin zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann aus einem Dorf bei Boltenhagen hatte während des Prozesses am Landgericht Schwerin gestanden, sich 2017 über mehrere Monate hinweg immer wieder an der anfangs zehn Jahre alten Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen zu haben. Dabei hatte er dem Mädchen gedroht, ihre Katze zu töten, falls sie nicht macht, was er will. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung hatte das Gericht dem Angeklagten eine Höchststrafe von fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis zugesichert, wenn er durch ein Geständnis dem Mädchen erspart, vor Gericht als Zeugin aussagen zu müssen.