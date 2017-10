Schulen : Über 60 Stellen an Schulen frei: «Ausfall vorprogrammiert»

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 11:47 Uhr

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen sind mehr als 60 Stellen unbesetzt. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Aus Sicht der oppositionellen Linken ist damit Unterrichtsausfall vorprogrammiert. Der Sprecher des Bildungsministeriums, Henning Lipski, räumte ein, dass die Einstellung von Lehrern eine große Herausforderung sei. Viele Bundesländer suchten Pädagogen, sagte er. Er versicherte, dass dank 408 Neueinstellungen der Unterricht in diesem Schuljahr abgesichert sei. Im Rahmen einer Erhebung zum Schuljahresbeginn 2017/2018 seien an den allgemeinbildenden Schulen 64 Stellen nicht besetzt. Dies entspreche 0,6 Prozent aller Stellen an den Schulen.