Glücksspiele : Über 268 000 Euro Gewinn im Lotto für Spieler in MV

von dpa

11. November 2019, 12:22 Uhr

Ein Spieler aus Rostock und ein weiterer Spieler aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim haben am vergangenen Samstag beim Lotto jeweils 268 000 Euro gewonnen. Der Rostocker Gewinner spielt seit etwa zehn Jahren, und der Gewinner aus Ludwigslust-Parchim hatte einen Vier-Wochen-Schein mit vier Tipps abgegeben, teilte die Lotto-Gesellschaft am Montag in Rostock mit. Im Lottojackpot befinden sich nun zwölf Millionen Euro.