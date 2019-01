Kriminalität : Über 1000 Ermittlungen gegen kriminelle Vereinigungen

Die Sicherheitsbehörden in MV haben seit 2012 in 1032 Fällen wegen Bildung krimineller Vereinigungen ermittelt. Bei etwa der Hälfte der Verfahren gehe es um Nutzer und Betreiber des rechtsextremistischen «Thiazi»-Forums, das 2012 von den Behörden abgeschaltet wurde, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Worum es bei den restlichen Verfahren geht, kann die Landesregierung nach eigenen Angaben aber nicht sagen, da die Akten dafür per Hand ausgewertet werden müssten. Die Statistik zeige, dass es keiner Gesetzesverschärfungen bedarf, die Anzahl der Verfahren mache den vorhandenen Handlungsspielraum deutlich, sagte Peter Ritter (Linke). Zuvor hatte der NDR berichtet.

von dpa

03. Januar 2019, 18:14 Uhr

Die erfragten Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom Mitte 2012 bis zum 12. November 2018. In dieser Zeit ist den Angaben zufolge auch insgesamt 87 mal wegen Bildung terroristischer Vereinigungen im In- und Ausland ermittelt worden. In 15 weiteren Fällen wurde seit 2012 wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Zehn Verfahren davon sind beendet, zu den restlichen fünf - drei im rechtsextremen, zwei im islamistischen Bereich - machte die Regierung keine weiteren Angaben.