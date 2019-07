Tourismus : Tui Cruises rüstet zwei Schiffe mit Landstromanschlüssen aus

Tui Cruises lässt zwei Kreuzfahrtschiffe mit Landstromanschlüssen nachrüsten. Vom Jahr 2020 an können die «Mein Schiff 4» und die «Mein Schiff 5» damit in Häfen von der Landseite aus Strom beziehen, wie die Reederei in Hamburg mitteilt.

von dpa

31. Juli 2019, 18:19 Uhr

Landstrom ist eine Möglichkeit, um Kreuzfahrten weniger umweltschädlich zu machen. Während der Liegezeiten können damit die Maschinen an Bord abgeschaltet und Emissionen somit vermieden werden. Die Technologie ist bislang in Hamburg und Oslo verfügbar. Im Jahr 2020 sollen die Häfen Kiel, Rostock und Bergen/Norwegen folgen. Wichtig ist auch, dass der Strom aus regenerativen Energien stammt.