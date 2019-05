Kriminalität : Türsteher im polnischen Teil von Usedom tot gefunden

Im polnischen Swinemünde ist die Leiche eines deutschen Türstehers gefunden worden. Die polnische Polizei vermutet ein Verbrechen.

von dpa

09. Mai 2019, 13:06 Uhr

Die Polizei in Polen ermittelt im Fall eines getöteten Türstehers aus Deutschland. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Donnerstag sagte, wurde die Leiche des 59-Jährigen nach Angaben der polnischen Polizei am Dienstag auf der Insel Usedom in Swinemünde (Świnoujście) gefunden. Der Tote stamme aus Greifswald und war in der Türsteher- und Kraftsport-Szene in Vorpommern bekannt. Zu den Todesumständen könne man derzeit keine weiteren Angaben machen. Unklar sei aber noch, ob der Fundort auch der Tatort war. Zuvor hatte die Rostocker Ostsee-Zeitung (Donnerstag) darüber berichtet.

In dem Zusammenhang sei auf deutscher Seite im Nachbarort Ahlbeck bereits ein abgestelltes Auto beschlagnahmt worden, das dem Toten gehört haben soll. Der Bürgermeister von Heringsdorf, Lars Petersen (parteilos) schilderte den Getöteten als einen bei Einheimischen sehr bekannten Türsteher.

Die Federführung bei den Ermittlungen habe jetzt die polnische Seite, sagte der Sprecher. Das gehe nach dem Tatortprinzip. Dieser werde bisher ebenfalls auf polnischer Seite vermutet. Der 59-Jährige sei seinerseits aber auch polizeilich bekannt gewesen. Man werde aber jedem Ersuchen der polnischen Behörden nachkommen.