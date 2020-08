Verteidigung : Truppenübung mit Fallschirmspringern auf dem Darß

Eine Truppenübung im Raum des Flughafens Barth und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst kann in der kommenden Woche zu Beeinträchtigungen führen. Wie eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen am Donnerstag mitteilte, wird es zu einem erhöhten Flugverkehr mit bis zu 20 Landeanflügen am Tag und Fallschirmspringern kommen. Der Landkreis befürchtete, dass Kraftfahrer auf der Landesstraße 23 abgelenkt werden und ruft zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Betroffen seien die Amtsbereiche Barth und Darß/Fischland, dort der Strand Prerow.

von dpa

13. August 2020, 13:18 Uhr