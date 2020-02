Wetter : Trübes Wetter und jede Menge Wind im Norden

von dpa

18. Februar 2020, 07:20 Uhr

Menschen in Norddeutschland müssen sich am Dienstag auf wechselhaftes Wetter und jede Menge Wind einstellen. Insbesondere an der Nord- und Ostseeküste sei ab dem Vormittag auch mit stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Im Harz gebe es am frühen Morgen außerdem Schneeregen und leichte Schneefälle. Auch für den restlichen Tag waren die Aussichten eher trüb: Bei Temperaturen von maximal zehn Grad waren nach Angaben des Sprechers immer wieder Schauer und vereinzelte Gewitter zu erwarten.