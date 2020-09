Kriminalität : Trotz Warnungen: Frau büßt hohe Summe bei Liebesbetrug ein

Eine 60 Jahre alte Frau aus Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) hat knapp 8000 Euro an einen falschen Internet-Liebhaber verloren. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Geschädigte hatte seit 2018 Kontakt zu dem Mann, der angab, in Afrika tätig zu sein. Als er genug Vertrauen aufgebaut hatte, habe er erklärt, dass er in einem Gefängnis in Ghana sitze und für die Freilassung Geld brauche. Die 60-Jährige habe mehrfach Geld überwiesen - und wurde so ein Opfer der Liebesbetrugs-Masche (love scamming).

von dpa

03. September 2020, 16:51 Uhr