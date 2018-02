Kriminalität : Trotz Warnung der Polizei: Falscher Beamter betrügt Frau

von dpa

13. Februar 2018, 14:52 Uhr

Einen Tag nach der Warnung des Polizeipräsidiums Rostock vor einem falschen Polizisten ist eine Frau in Schwerin Opfer genau dieser Masche geworden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der angebliche Beamte am Dienstag mit einem vermutlich gefälschten Ausweis das Vertrauen der Geschädigten in der Weststadt erschlichen. Er habe der Frau erklärt, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben habe und er nun die Wohnung der Frau sowie deren Wertsachen überprüfen müsse. Als der falsche Polizist weg war, fehlten den Angaben zufolge rund 700 Euro. Der Mann mit kräftiger Statur habe eine blaue Jacke sowie blaue Mütze getragen.