Unfälle : Trotz Warnblink stehenden Bus überholt: Ein Schwerverletzter

Ein 20-jähriger Autofahrer hat in Rostock einen 16 Jahre alten Fußgänger erfasst und schwer verletzt, der vor einem mit angeschalteter Warnblinkanlage wartenden Bus auf die Straße getreten war.

Rostock | Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Bus am Dienstag im Stadtteil Reutershagen gehalten. Mehrere Fahrgäste seien mit dem 16-Jährigen ausgestiegen. Als dieser vor dem Bus auf die Straße trat, sei er von dem Auto erfasst worden. Gegen den Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei appellierte an alle B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.