Fußball : Trotz Rekordumsatzes: Hansa Rostock schreibt rote Zahlen

Der FC Hansa Rostock hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nach eigenen Angaben 14,5 Millionen Euro umgesetzt. Das sei so viel Geld wie nie zuvor seit der Zugehörigkeit zur 3. Fußball-Liga. «Im Spielbetrieb, der Werbung, dem Merchandising und den Mitgliedszahlen hält das Wachstum weiter an», sagte Vorstandsvorsitzender Robert Marien am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Clubs in der Rostocker Ospa-Arena. «Für die Rahmenbedingungen der 3. Liga sind wir mit dem stabilen Geschäftsverlauf 2017/18 zufrieden.»

von dpa

25. November 2018, 18:48 Uhr

Hansa bilanzierte zum zweiten Mal ohne die 2016 ausgegliederte Profi-Abteilung. Demnach hat der FC Hansa Rostock e.V. ein positives Jahresergebnis in Höhe von rund 3000 Euro erwirtschaftet. Der Konzern FC Hansa Rostock schreibt hingegen ein Minus von 1,871 Millionen Euro, gute 400 000 Euro weniger als im Ansatz für das Geschäftsjahr geplant.

Der einstige Bundesligist bleibt auch in Zukunft von Investor Rolf Elgeti abhängig. «Ja, wir sind auf die Hilfe von Herrn Elgeti angewiesen», sagte Clubchef Marien der «Ostsee-Zeitung» Rostock (Samstag). Das Ostseestadion bleibe die größte Baustelle. In der 2001 eröffneten Arena seien in den nächsten Jahren Sanierungsinvestitionen in zweistelliger Millionenhöhe nötig.