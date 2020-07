Justiz : Trotz Rekord-Einstellungszahl Lücken bei Richtern

In Mecklenburg-Vorpommern sind im ersten Halbjahr 26 Proberichter eingestellt worden und damit laut Justizministerium so viele wie nie zuvor. «Wir haben zum Halbjahr schon ungefähr so viele Einstellungen wie im gesamten Jahr 2018», erklärte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Sonntag. Im gesamten Jahr 2019 seien es 29 Proberichter gewesen. In den Jahren 2014 und 2015 seien nur zwei beziehungsweise fünf Proberichter eingestellt worden.

von dpa

19. Juli 2020, 11:34 Uhr