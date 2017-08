Musik : Trotz Regens Kleinkunstfest beide Tage gut besucht

Freunde der Kleinkunst sind wetterfest. Auch am Samstag, dem zweiten Tag des «Kleinen Festes im großen Park» von Ludwigslust, ließen sich die Besucher nicht vom Regen abschrecken und strömten in den 127 Hektar großen Schlosspark. Wie am Vortag, an dem zum Teil heftiger Sprühregen die Darbietung der Akrobaten teilweise beeinträchtigt hatte, rechneten die Veranstalter erneut mit 9000 Besuchern. Die Tickets waren schon im Vorverkauf restlos weggegangen. Trotz des Regens hätten einige Interessenten versucht, noch an der Abendkasse Karten zu ergattern - vergeblich.