Regierung : Trotz Fördermillionen fehlt bezahlbarer Wohnraum in MV

In Universitätsstädten und Badeorten Mecklenburg-Vorpommerns ist das Angebot an bezahlbaren Wohnungen oft knapp. Staatliche Förderung soll helfen, das Problem zu lindern.

Schwerin | Der Wohnungsbau in Mecklenburg-Vorpommern wurde in den zurückliegenden fünf Jahren mit knapp 100 Millionen Euro von Bund und Land gefördert. Die Hälfte der Mittel sei dabei in den sozialen Wohnungsbau geflossen, teilte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Damit sollten etwa 1000 Wohnungen geschaffen werden, die an M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.