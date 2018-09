Kriminalität : Trotz Ermittlungserfolgs wieder Räder auf Usedom gestohlen

Trotz erster Ermittlungserfolge halten die Diebstähle von hochwertigen Fahrrädern auf der Insel Usedom (Kreis Vorpommern-Greifswald) weiter an. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wurden am Wochenende auf einem Campingplatz in Ückeritz mindestens drei Räder im Wert von mehr als 5000 Euro entwendet. Die Räder waren eigentlich mit starken Schlössern gesichert.

von dpa

10. September 2018, 08:39 Uhr

Auf der deutsch-polnischen Ostseeinsel wurden seit Anfang Juli mehr als 300 Fahrräder und Elektroräder im Wert von mehr als 400 000 Euro gestohlen. Dazu verschwinden seit Monaten reihenweise Rad-Transporteinrichtungen, die von Auto-Anhängerkupplungen bei Touristen abmontiert werden. Die Polizei rief mehrfach zur Vorsicht auf.

In dem Zusammenhang waren Ende August zwei 17 und 26 Jahre alte Männer im polnischen Stettin (Szczecin) festgenommen worden. Sie gaben bisher zu, mindestens 30 in Deutschland gestohlene Räder in Polen über das Internet und ein Pfandleihhaus weiterverkauft zu haben, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Duo waren auch Räder aufgetaucht, die auf Usedom gestohlen worden waren.