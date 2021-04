Konjunktur : Trotz Corona: Stimmung in Wirtschaft leicht verbessert

Trotz der Corona-Pandemie hat sich die Stimmung in den ostdeutschen Unternehmen im April leicht verbessert.

Dresden | Der Geschäftsklimaindex stieg von 94,9 im Vormonat auf jetzt 95,9 Punkte, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in Dresden mitteilte. Dabei hätten sich sowohl die Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage wie auch die Erwartungen für die kommenden Monate etwas verbessert. In der Industrie kühlte sich das Klima etwas ab. Maßgeblich dafür seien die sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.