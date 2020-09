Tiere : Trotz Corona: Bärenwald mit neuem Besucherrekord

Der Inlandstourismus hat im Bärenwald Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte für einen Besucherrekord gesorgt. Wie das Bärenschutzzentrum in Stuer am Sonntag mitteilte, haben trotz der fünf Wochen Schließzeit im Frühjahr 2020 jetzt schon mehr Gäste den Bärenwald besucht als im gesamten bisherigen Rekordjahr 2019. Im vergangenen Jahr wurden erstmals rund 100 000 Gäste gezählt. In dem Bärenwald, den die Tierschutzstiftung Vier Pfoten (Hamburg) 2006 eröffnete, leben Braunbären aus nicht artgerechter Haltung.

von dpa

27. September 2020, 10:49 Uhr