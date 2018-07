Agrar : Trockenheit macht nichts: Winzer erwarten Traumernte

von dpa

16. Juli 2018, 08:28 Uhr

Das Weingut Schloß Rattey im Osten der Mecklenburgischen Seenplatte erwartet eine «traumhafte Ernte». «Ich weiß nicht, ob unsere Tanks reichen», sagt Leiter Stefan Schmidt. Er rechnet mit einem drei Wochen zeitigeren Lesebeginn, wahrscheinlich schon Ende August. «Das ist ein mehr als außergewöhnliches Jahr», sagt der 62-Jährige, der das Weingut seit 2012 leitet. Die Blüte sei ungewöhnlich früh gewesen, die Reben seien in ihrer Entwicklung weit fortgeschritten und gesund. Auch Jacqueline Bülow in Lodmannshagen bei Wolgast rechnet mit einer «super Ernte». Im Nordosten gibt es mittlerweile fünf anerkannte Weinbaugebiete. Neben dem Stargarder Land mit Weinbergen in Rattey und Burg Stargard sowie Lodmannshagen sind dies Rustow (beides Vorpommern-Greifswald), Pasenow (Mecklenburgische Seenplatte) und Lancken-Granitz auf Rügen.